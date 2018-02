et AFP

publié le 22/02/2018 à 09:49

Nordhal Lelandais va-t-il enfin être entendu ? Une semaine après ses aveux et la découverte des ossements de la petite Maëlys, l'ancien maître-chien doit être entendu ce jeudi 22 février par les enquêteurs. L'ex-militaire est hospitalisé depuis vendredi soir dans une unité hospitalière spécialement aménagée de la prison de Lyon-Corbas, sise au sein de l'hôpital psychiatrique du Vinatier, près de Lyon.



A priori, si aucune contre-indication médicale ne vient reporter cette audition, Nordahl Lelandais devrait être extrait de l'établissement pour être entendu à Grenoble. Une audition particulièrement attendue après la volte-face du suspect dans cette macabre affaire.

Alors, que s'est-il passé cette nuit du 26 au 27 août à Pont-de-Beauvoisin ? Pourquoi et comment la fillette de 9 ans est-elle morte ? Des questions encore sans réponse avant l'audition de l'ancien maître chien. "Il dira ce qu'il estime devoir dire", a déclaré mardi 20 février son avocat Me Alain Jakubowicz. Si c'est un "accident" comme il le dit maintenant, "il aura à l'expliquer, à l'étayer" devant les juges, a poursuivi l'avocat, qui entend rester "aux côtés de l'homme dont on attend qu'il dise la vérité".

Déjà mis en examen pour l'enlèvement et le meurtre de la petite Maëlys, Nordahl Lelandais est aussi mis en examen à Chambéry pour l'assassinat du caporal Arthur Noyer, 23 ans, disparu en avril 2017.