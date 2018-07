VIDÉO - 1er mai : une vidéo implique Benalla et Crase dans une autre interpellation

publié le 28/07/2018 à 10:44

Nouvel épisode dans l'affaire Benalla. Le jour même de la diffusion de son interview enregistrée sur TF1, Alexandre Benalla se retrouve face à une nouvelle révélation. L'ex-adjoint chef de cabinet de la présidence d'Emmanuel Macron apparaît dans une vidéo publiée par Libération ce vendredi 27 juillet. La scène est filmée trois heures avant la première où on le voyait frapper des manifestants place de la Contrescarpe dans le Ve arrondissement de Paris.



On voit sur les images le jeune homme de 26 ans accompagné de l'ancien membre de l'armée de l'Air et agent d'accueil de la République en marche Vincent Crase. Alexandre Benalla est ici soupçonné d'avoir violenté un manifestant au Jardin des plantes. Libération révèle que l'homme avait été arrêté et placé en garde à vue pour "violences contre personnes dépositaires de l’autorité publique avec arme" avant d'être finalement relâché après 48 heures sans poursuite judiciaire.

Deux plaintes pour violences volontaires en réunion

Dans la vidéo, on voit un groupe de manifestants tenter de quitter le défilé du 1er mai. Ils croisent alors Alexandre Benalla et Vincent Crase, portant un brassard "Police" sur le bras ainsi que le major Philippe Mizerski chargé de les encadrer. De façon autoritaire, Vincent Crase demande aux manifestants de quitter les lieux.

On entend la jeune femme qui filme la scène hurler à la fin de la vidéo. Dans son récit à Libération, elle affirme s’être faite plaquée contre l’arbre le plus proche avant qu'on lui ait demandé selon elle, son téléphone pour effacer la vidéo en menaçant de l’embarquer. Finalement, le groupe identifié alors par les manifestants comme des policiers de la BAC supprime la vidéo du téléphone de la jeune femme et l'un des manifestants est interpellé et placé en garde à vue ans d'être relâché deux jours plus tard. La vidéo sera retrouvée sur la carte mémoire du téléphone.



Selon les informations de Libération, deux plaintes ont été adressées ce jeudi au parquet de Paris pour "violences volontaires par personnes dépositaires de l'autorité publique en réunion", "usurpation de signes réservés à l'autorité publique aggravée par le fait qu'ils facilitent la commission d'un délit", "usurpation de fonctions", "atteinte à la liberté", "dégradation de biens", et "introduction frauduleuse dans un système de traitement de données".

[Document Libé] 1er mai : Alexandre Benalla et Vincent Crase impliqués dans une autre interpellation