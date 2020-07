Versailles : cinq blessés dans un match de foot qui dégénère en rixe géante

et AFP

publié le 10/07/2020 à 12:32

Le match de football opposant des jeunes de Versailles et d'autres de Guyancourt dans les Yvelines a éclaté en rixe géante jeudi 9 juillet. Cinq personnes ont été blessées, selon des sources policières.

Le match s'est déroulé au stade Jussieu de Versailles et s'est achevé vers 22 heures. C'est à l'issue de ce match qu'une bagarre géante a éclatée. Les échauffourées ont duré jusqu'à minuit, des jeunes rejoignant en permanence l'affrontement. Des armes de mêlée ont été utilisées : battes de baseball, barres de fer et câbles électriques, d'après la même source. Au total, ce sont près de 200 jeunes qui se sont battus.

Cinq personnes ont été blessées et ont dû être transportées à l'hôpital pour des blessures à la tête et au crâne. Une autre a eu la jambe fracturée. Les causes de cette rixe ne sont pas encore connues, deux personnes ont par ailleurs été interpellées.

En avril dernier, le quartier de Jussieu avait aussi été le théâtre d'incidents, impliquant cette fois-ci des jeunes et la police.