Verallia, leader européen des bouteilles en verre, visé par une enquête pour "harcèlement moral"

Verallia, troisième producteur mondial de bouteilles en verre, est visé par une enquête pour harcèlement moral. Le siège du groupe à la Défense et l'usine, près de Cognac en Charente, ont été perquisitionnés il y a quelques jours. Tout cela après le suicide de deux salariés et des tentatives de suicide chez plusieurs autres.

En 2020, le groupe leader européen des bouteilles en verre a lancé un plan social : 80 postes supprimés en Charente. Informés de leur possible licenciement, deux salariés, Éric et Richard ont alors mis fin à leurs jours. Plusieurs autres employés ont commis le même geste, mais sans parvenir à leurs fins. À l'époque, la CGT avait dénoncé des méthodes violentes de la direction de Verallia dans la mise en œuvre du plan social.

Aujourd'hui, une enquête est ouverte et une perquisition a donc eu lieu à l'usine de Châteaubernard et au siège du groupe. La CGT demande le départ du PDG et de la DRH. Sollicitée par nos soins, Verallia n'a pas encore souhaité réagir.

