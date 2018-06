publié le 13/06/2018 à 17:49

Des invitées surprise ont interrompu un match entre le FC Manta et et la Ligue de Portoviejo. À la 26e minute de jeu, c'est une nuée d'abeilles qui a fait irruption sur le terrain. Les joueurs ont été forcés de se jeter à terre, se mettant sur le ventre pour éviter de se faire piquer.



Comme le rapporte Mashable, le match a ainsi été interrompu pendant environ une minute trente. On peut entendre dans la vidéo partagée par un photographe de sport l'interrogation du commentateur sportif qui ne comprend pas ce qui se passe. "Que se passe-t-il ?!", se demande-t-il, alors qu'il voit les joueurs des deux équipes se coucher au sol simultanément. Plus de peur que de mal au final, et aucune piqûre majeure à déplorer chez les joueurs. Après que l'essaim d'abeilles soit passé, la rencontre de foot a pu reprendre et c'est le FC Manta qui l'a emporté 3 à 2.

L'interruption a heureusement été prise avec beaucoup d'humour par l'équipe victorieuse qui a tweeté : "Partie interrompue, des abeilles ont envahi le terrain" avec un hastag plein de dérision "#LesChosesQuiArriventPendantLeFoot“.

Partido detenido. Abejas invaden el terreno de juego. #CosasQuePasanEnElFutbol — Manta Futbol Club (@MantaFutbolClub) 9 juin 2018

20 minutes rapporte que ce n'est pas une première. En effet, l'année dernière déjà, des abeilles avaient interrompu le déroulement d'un match de cricket en Afrique du Sud pendant près d'une heure. Contrairement à l'incident en Équateur, il avait fallu l'intervention d'un apiculteur ainsi que d'un extincteur pour faire fuir les insectes.





¡TODOS AL SUELO! Ataque de abejas obliga a paralizar unos minutos el Clásico entre @LDUPoficial y @MantaFutbolClub #SerieB #Ecuador pic.twitter.com/Ne0nV9L19T — Paul Ochoa (@theshulman) 9 juin 2018 n e n e