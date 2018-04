publié le 10/04/2018 à 14:20

Un ouvrier de la ville d'Auch, dans le Gers, a fait preuve d'un sang-froid à toute épreuve. Employé par le société MC échafaudages, l'homme est affairé à démonter des poutrelles au quatrième étage d'un immeuble lorsqu'il entend un vrombissement monter d'une des cheminées. En seulement quelques secondes, des centaines d'abeilles font leur apparition.



L'ouvrier s'imagine déjà transpercé de toute part par l'armée furieuse. Mais il a le plus zen des réflexes : il se fige, ne bouge plus un orteil, tel un stylite dressé sur sa colonne. Dix minutes d'angoisse immobile. Son sang-froid lui donne raison : la colonne d'abeilles fini par déguerpir.

L'homme regagne alors la terre ferme et appelle les pompiers, qui découvrent que sa mésaventure aurait pu finir bien plus mal. Car les soldats du feu, après fouille minutieuse du toit, ont découvert non pas un, mais trois nids d'abeilles, dans trois cheminées différentes. On imagine que l’employé n'est pas remonté dard-dard sur son échafaudage.