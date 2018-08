Puy du Fou : des corbeaux dressés pour ramasser les mégots

et AFP

publié le 11/08/2018 à 03:14

Six corbeaux, spécialement dressés pour le ramassage des mégots et des déchets, participeront dès la semaine prochaine au nettoyage du parc de loisirs du Puy du Fou, a indiqué vendredi 10 août son président, Nicolas de Villiers.



L'idée a germé, "il y a plusieurs années, dans l'esprit de l'un des fauconniers du parc, à partir de l'observation des oiseaux", a raconté Nicolas de Villiers. L'espèce sélectionnée, le corbeau "freux", est un oiseau "particulièrement intelligent", qui "lorsqu'il est dans une atmosphère affective porteuse, aime communiquer avec l'homme et établir une relation avec lui par le jeu".

Christophe Gaborit, spécialiste du dressage des rapaces, a donc "inventé une petite boîte", contenant d'un côté des croquettes, "dont raffolent les corbeaux", et offrant de l'autre un espace vide, destiné à "accueillir des mégots, ou autres déchets", a poursuivi le président du Puy du Fou. Lorsque le corbeau dépose un mégot dans la boîte, un mécanisme se déclenche, et une croquette lui est délivrée. "Motivés par la récompense", les corbeaux ont "vite compris comment fonctionnait le jeu".

L'installation a ensuite été réorganisée de manière à ce qu'une seule boîte, "de la taille d'une brouette", permette à tous les oiseaux de déposer des déchets. Les oiseaux sont "très rapides" : en moins de trois quarts d'heure, un corbeau est capable "de remplir un seau".