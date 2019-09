publié le 06/09/2019 à 01:03

Deux hommes de 33 et 46 ans ont été condamnés à des peines de prison ferme par le tribunal des Sables-d'Olonne, en Vendée, ce mercredi 5 septembre. Ils ont été déclarés coupables d'avoir roué de coups un quinquagénaire de leur immeuble, à Chateau-d'Olonne, parce que ce dernier écoutait un peu trop fort la chanson "Le zizi" de Pierre Perret.

Ivres au moment des faits, les deux hommes s'en sont violemment pris à leur voisin de 54 ans, alors que celui-ci rentrait chez lui. Ils l'ont roué de coups jusqu'à ce qu'une voisine, alertée par les cris, descende et qu'ils s'enfuient en courant.

La raison ? Une absurde rumeur selon laquelle ce voisin était pédophile. "C'est parce que j'ai couché avec sa femme, c'est elle qui me l'a dit", assure l'un des prévenus. "Il écoutait Pierre Perret très fort, la chanson 'Vous saurez tout sur le zizi', il le met très fort et tout le monde l'entend dans l'immeuble", a expliqué l'autre, assurant qu'il craignait pour sa fille de 6 mois.

Ils ont été condamnés à des peines de 5 et 6 mois de prison ferme, assorties de sursis avec mise à l'épreuve, d'obligation de soin et de travail, et d'interdiction de séjour aux Sables-d'Olonne une fois leur peine de prison purgée, afin qu'ils ne recroisent pas le quinquagénaire.

"On écoutait ça avec mes parents, on rigolait", explique de son côté la victime qui assure ne pas être pédophile, mais qui admet également avoir "peut-être poussé (la musique) un petit peu plus fort que d'habitude" parce qu'il est "sourd d'une oreille". Avec quatre côtes cassées, des fractures et un œil au beurre noir, le médecin lui a prescrit une interruption totale de travail de 20 jours.