publié le 14/02/2020 à 17:24

Il voulait juste quelqu'un pour aller "boire un coup" avec lui. Un homme de 50 ans a été condamné à six mois de prison et à trois ans d'interdiction de détenir une arme par le tribunal correctionnel d'Avignon ce jeudi 13 février. Le motif : il avait menacé son voisin avec un couteau afin de le forcer à venir boire un verre avec lui.

Comme le rapporte La Provence, le 19 octobre dernier, à Vedène, dans le Vaucluse, un homme de 50 ans se rend chez son voisin, qui est également son collègue de travail, après avoir bu plusieurs verres de whisky et des bières. Il souhaite lui proposer de venir "boire un coup" avec lui. Sans réponse, il finit par tambouriner à sa porte et parvenir à réveiller son ami qu'il va alors insulter, tout en brandissant un couteau.

"Il n'était pas normal et je suis pacifique alors je ne me suis pas énervé", a témoigné le voisin victime devant le tribunal correctionnel d'Avignon. Par peur et craignant d'imaginer ce qu'il aurait pu se passer si ses enfant avaient été présents à ce moment-là, la victime a décidé de porter plainte contre son ami.

6 mois de prison et 600 euros à verser pour préjudice moral

Ayant déjà huit condamnations dans son casier judiciaire, l'homme a reconnu les faits lors de son audition devant les gendarmes. Il a donc été condamné à la peine de six mois de prison et trois ans d'interdiction de détenir une arme par le tribunal correctionnel d'Avignon ce jeudi 13 février. L'homme, qui ne s'est pas présenté à l'audience, a également été condamné au civil à verser 600 euros à la victime en réparation de son préjudice moral.