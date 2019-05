et AFP

publié le 14/05/2019 à 03:42

Une enquête a été ouverte. Une dizaine de pierres tombales du carré musulman du cimetière paysager de Draguignan, dans le département du Var, ont été retrouvées renversées et des objets brisés ou jetés. "Aucune inscription de quelque nature que ce soit n'a été retrouvée", a expliqué le procureur de la République Patrice Camberou, qui s'est rendu sur place.



Abdallah Zekri, président de l'observatoire national contre l'islamophobie (ONCI), a condamné "avec force" cet acte de vandalisme. "Nous assistons en 2019 à la profanation de cimetières chrétiens, juifs, musulmans, on ne peut que condamner de tels actes. Ces individus sans scrupule qui ne respectent même pas les morts, méritent mépris et dégoût", a-t-il jugé.

L'enquête a été confiée au commissariat de Draguignan qui a pu effectuer des relevés dans le but de mettre en évidence des traces d'ADN, des empreintes papillaires et tout élément permettant d'identifier les auteurs des faits, remontant à la nuit de dimanche à lundi.

Le procureur a rappelé que le délit de violation de sépulture était passible d'une peine de 4 ans de prison et de 30.000 euros d'amende.