et AFP

publié le 14/02/2019 à 17:04

En venant faire des travaux dans ce camping de Bormes-les-Mimosas, dans le Var, il ne s'imaginait pas avoir à faire face... à un loup. Et un loup tellement agressif que la personne a dû s'enfuir, se réfugiant dans son véhicule pour appeler les gendarmes.



"La patrouille dépêchée sur place et partie à la recherche de l'animal a également constaté son comportement agressif", a indiqué la préfecture du département dans un communiqué. Les deux premiers tirs alors réalisés n'ont pas permis de toucher l'animal", précise-t-elle. Celui-ci s'est alors dirigé vers le centre-ville à proximité d'un lotissement où il a été abattu vers 10 heures ce jeudi 14 février, par deux nouveaux tirs.

"L'office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) a été immédiatement informé", ajoute la même source. Selon cette organisation, il y aura plus de 500 loups sur le territoire en sortie d'hiver 2018/2019, soit une cinquantaine de plus qu'à la même période l'an passé.