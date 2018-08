Présence du loup signalée à la limite entre le Tarn et l'Hérault

publié le 09/08/2018 à 04:20

On estime à 430 le nombre de loups présents en France. Jadis présent partout dans le pays avant d'être éradiqué, le prédateur est de retour dans l'hexagone. Une présence a notamment été signalée à la limite entre le Tarn et l'Hérault, a indiqué la préfecture du Tarn, annonçant un renforcement du dispositif de surveillance pour protéger les troupeaux.



Le loup a été soupçonné dans l'attaque fin juin de plusieurs brebis d'un éleveur de Murat-sur-Vèbre (Tarn). L'Office National de Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) a conclu, après expertises, que "le loup figure parmi les prédateurs ayant pu commettre ces attaques", selon un communiqué de la préfecture. Et un expert de l'ONCFS vient de confirmer qu'un grand canidé pris en photo par des appareils automatiques vers 2h du matin le 5 juillet sur la commune de Cambon-et-Salvergues (Hérault), en limite du département du Tarn, était "bien un loup".

Le loup, tant redouté par certains éleveurs, continue son "expansion rapide" en France. Il est revenu naturellement au début des années 1990 par l'Italie, et poursuit sa recolonisation, par "taches". Face à cette expansion, la FNSEA, les Chambres d'agriculture et les associations d'éleveurs ont demandé fin juillet à l'Etat un renforcement des mesures contre les attaques de loups.