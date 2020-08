Var : deux enfants héliportés dans un état grave après un accident de la route

Deux enfants âgés de 2 et 11 ans ont été héliportés dans un état grave après un accident de voiture.

publié le 17/08/2020 à 19:01

Un grave accident de voiture est survenu aux alentours de 8 heures le dimanche 16 août à Hyères dans le Var. Les quatre occupants du véhicule, grièvement blessés, dont deux enfants, ont dû être évacués.

Selon les services de secours, le conducteur aurait perdu le contrôle de son véhicule avant de percuter une buse en béton, à hauteur du château de Mauvanne, révèle Var Matin. Seule une voiture serait impliquée dans l'accident.

Parmi les victimes, une petite fille de deux ans et un garçon de 11 ans. Ils ont été héliportés par les secours vers l'hôpital de la Timone enfant, à Marseille. Les deux autres occupants de la voiture, un homme et une femme, tous deux âgés de 28 ans, ont été quant à eux transportés vers l'hôpital de Hyères et l'hôpital des armées Sainte-Anne, à Toulon.

Au total, 16 secouristes ont été dépêchés sur les lieux de l'accident. L'accident a interrompu la circulation de la départementale 559 à Hyères, pendant plus de trois heures. Celle-ci n'a été rétablie qu'aux alentours de 13 heures.