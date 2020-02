Var : appel à témoins après la disparition d'un adolescent de 17 ans

publié le 24/02/2020 à 11:45

Ce lundi 24 février, la gendarmerie du Var a signalé une disparition inquiétante, celle de Hilel Lamqaddem, 17 ans. L'adolescent a quitté son domicile de Luc-en-Provence ce samedi 22 février dans l'après-midi à vélo et a été aperçu dans la cité des Vergeiras.

Les gendarmes ont donc lancé un appel à témoins, relayé par le quotidien local Var-Matin, pour tenter de retrouver le jeune homme. Celui-ci mesure 1m70 environ, de corpulence mince. Il aurait les cheveux courts, épais et ondulés et portait un blouson noir, un pantalon bleu foncé et des baskets blanches la dernière fois qu'il a été vu. Il aurait quitté son domicile familial "avec son VTT bleu", est-il encore précisé.

La gendarmerie ajouté qu'en cas d'informations pouvant aider les enquêteurs, vous pouvez contacter la brigade de Luc-en-Provence au 04 94 500 500 ou composer le 17.