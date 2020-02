Nice : disparition inquiétante d'une jeune femme, un appel à témoins lancé

publié le 19/02/2020 à 17:42

Inquiétante disparition à Nice, dans les Alpes-Maritimes. La police nationale a lancé, ce mercredi 19 février, un appel à témoins pour retrouver Chloé Sionneau, une jeune femme de 25 ans qui n'a pas donné de signes de vie depuis le samedi 15 février. Présentée comme une personne vulnérable avec des troubles de la personnalité, elle se déplace en béquille à la suite d'une fracture du tibia gauche.

Comme le rapporte France Bleu Alpes-Maritimes, Chloé a échappé à la vigilance de ses parents samedi 16 février vers 22h30, sur la place Masséna, à l'issue du carnaval de Nice. La jeune femme n'a aucune pièce d'identité sur elle et pas de moyens de paiements. Si vous détenez la moindre information pour aider à la retrouver, contactez la brigade administrative de Nice au numéro suivant : 04.92.17.22.93.

Chloé mesure 1,68m, a les yeux verts et des cheveux blonds longs et ondulés. Elle est vêtue d'un pantalon noir moulant, d'un pull à rayures horizontales bleu, de baskets noires et d'un sac à dos noir.

