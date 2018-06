publié le 20/06/2018 à 17:54

Qu'est-il arrivé à la petite Rose ? C'est la question que se posent ses parents et les policiers depuis la mort de la petite fille de six mois dans la nuit du 8 au 9 juin derniers. Alors que le couple enterrait son premier enfant mardi 19 juin, la nourrice de Rose a été placée en garde à vue ce même-jour, rapporte Le Parisien. Âgée de 35 ans, elle est soupçonnée d'avoir provoqué la mort de l'enfant.



Le 6 juin dernier, le père de Rose, reçoit un appel d'un médecin du Smur lui demandant de se rendre à l'hôpital Necker, où son enfant a été admis aux urgences. Les pompiers ont été appelés quelque dizaines de minutes plus tôt par la nourrice, qui garde également un enfant de neuf mois et son propre fils de quatre ans, précise le quotidien régional. Dans son appartement de Créteil, elle explique que la petite a des vomissements après une chute.



Syndrome du bébé secoué

Son explication est simple : elle tenait la petite dans ses bras pour la coucher dans son lit mais l'aurait lâchée accidentellement. Sa tête aurait alors heurté la moquette. Pour se justifier, la nourrice de 35 ans évoque une insensibilité au bras et à une jambe, pour laquelle elle était allée consulter la veille.

Mais cette version ne convainc pas les médecins de l'hôpital Necker, qui soupçonnent un syndrome du bébé secoué. "Ils lui ont passé un scanner et ont détecté un hématome sous-dural. Son cerveau était très endommagé", explique la mère de Rose au Parisien.



L'état de santé de la petite fille est désespéré et le couple, suivant l'avis des médecins, décide d'arrêter les soins dans la nuit du 8 au 9 juin. De la nourrice, les parents de Rose n'ont aucune nouvelle : "Je l'ai appelée quatre fois, elle ne m'a jamais répondu pour me dire ce qu'il s'était passé", affirme la mère de Rose. Quelques heures avant le drame, la nourrice leur avait pourtant envoyé des vidéos de Rose, sur laquelle elle "était très bien", confie la mère. L'autopsie effectuée, elle, confirme le syndrome du bébé secoué.

Une incompréhension pour le couple, qui avait longuement réfléchi le choix de leur nourrice. Recommandée par une amie, la femme de 35 ans avait la confiance totale des parents et était agréée par la Protection maternelle et infantile.



Quelques heures avant le décès de Rose, la nourrice finit par envoyer un message aux parents disant : "Désolée pour la chute de votre fille. Je m'en veux énormément. J'aimerais être auprès de vous dans ce moment que j'ai causé". L'enquête devra faire la lumière sur sa responsabilité dans la mort de Rose.