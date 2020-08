Val-de-Marne : il accuse un policier de lui avoir fracturé le bras

publié le 13/08/2020 à 20:45

Un jeune homme de Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne) a porté plainte auprès de l'IGPN pour "violences volontaires". Il accuse un policier d'avoir fracturé son bras lors d'une interpellation le 14 juillet, en marge d'échauffourées, d’après des sources concordantes, confirmant une information du Parisien.

D'après sa version des faits, le jeune homme, âgé de 18 ans, se rendait chez un ami peu après minuit lorsqu'un fonctionnaire de police est entré dans le hall de l'immeuble où il attendait l'ascenseur.

"Le policier a sorti une matraque télescopique, j'ai mis en opposition mon bras gauche au-dessus de la tête pour me protéger. La matraque s'est cassée sur mon bras. Je suis tombé par terre en criant 'arrête, arrête'", a-t-il témoigné lors du dépôt de sa plainte pour "violences volontaires" à l'IGPN (Inspection générale de la police nationale, la "police des polices").

Une violente interpellation

Le jeune homme a également rapporté avoir reçu une "série de coups de poings et de pieds sur le haut du corps" et un "coup de matraque sur l'arcade sourcilière". Selon son certificat médical constatant la fracture de son bras et la plaie à l'arcade sourcilière, il s'est vu prescrire 45 jours d'incapacité totale de travail (ITT) renouvelables.

Du côté de la police, une source proche de l'enquête rapporte que le jeune homme a été identifié comme un tireur de mortier d'artifices par les policiers à moto, appelés en renfort pour un attroupement d'une quinzaine de personnes lors de cette nuit perturbée par diverses échauffourées en banlieue parisienne.

"Il s'enfuit tout en continuant de tirer au mortier et se réfugie dans un hall d'immeuble. Lorsque le policier entre dans le hall, il se jette sur lui pour forcer le passage. Il est finalement interpellé avec difficulté", a indiqué la même source.

Nous voulons que ce policier ne puisse plus jamais exercer Me Ludovic Elbaz, l'un des avocats du jeune homme Partager la citation





Une version que conteste formellement le jeune homme : il assure s'être trouvé à 200 mètres du lieu des échauffourées et ne pas y avoir participé. "Nous voulons que ce policier ne puisse plus jamais exercer. Nous estimons que c'est une bavure", a défendu Me Ludovic Elbaz, l'un des avocats du jeune homme. "Il est blessé dans sa chair et psychologiquement. Il est cloîtré chez lui", a-t-il ajouté au sujet de son client.

Ce policier "s'est planté" a insisté le père du jeune homme. "Il faut que cette personne reconnaisse qu'elle a fait une erreur, je ne demande pas plus", a-t-il conclu. Le policier mis en cause par le jeune homme a lui aussi porté plainte.