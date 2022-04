Val-de-Marne : ce que l'on sait sur le féminicide à Maisons-Alfort

Drame à Maisons-Alfort. Une femme de 46 ans a été retrouvée morte dans la soirée du mardi 19 avril après ce qui semble être un nouveau féminicide. Elle a été tuée dans le hall de son immeuble du Val-de-Marne par son ex-compagnon. Elle venait de se séparer de son compagnon quelques jours plus tôt.

Le principal suspect a suivi la victime jusqu'en bas de chez elle, avant de la poignarder à deux reprises et de prendre la fuite. L'homme a été interpellé quelque 500 mètres plus loin. À l'arrivée des policiers, il a retourné son arme contre lui et s'est poignardé au niveau de la gorge. Immédiatement pris en charge par les secours, il se trouve en ce moment à l'hôpital.

Les proches de la victime décrivent une relation conflictuelle depuis plusieurs mois, mais aucune trace de plainte. Des vérifications sont en cours pour voir si la femme de 45 ans avait déposé une main courante contre lui. L'homme est très défavorablement connu de la justice. Selon nos informations, il a déjà été condamné à trois reprises entre 2007 et 2017 pour des violences sur une précédente compagne.