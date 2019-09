publié le 16/09/2019 à 17:38

Un suspect multirécidiviste au profil inquiétant. Le 8 septembre dernier, un individu, âgé de seulement 17 ans a été interpellé après les agressions de trois jeunes femmes sur les bords de l'Oise, à Beaumont-sur-Oise.

Selon Le Parisien, l'arrestation s'est déroulée après la diffusion d'un portrait-robot, particulièrement ressemblant, du suspect et de la mise en place d'un important dispositif de surveillance des berges de l'Oise. Le 19 novembre 2018, une première agression est signalée aux alentours de 17h30, sur une lycéenne de 15 ans quelques instants après avoir quitté son établissement.

Venue se promener dans un parc situé à proximité, la jeune femme est saisie par le bras, puis perd connaissance. Ce n'est que plusieurs minutes plus tard qu'elle découvre son pantalon à moitié arraché, son pull retiré, son soutien-gorge détaché. Deux agressions similaires surviendront le 29 août et le 1er septembre 2019.

Le suspect de 17 ans, et originaire de la commune de Persan, a été présenté à un juge d'instruction dans le cadre de l'instruction ouverte par le parquet de Pontoise. Ce même parquet a également précisé que l'individu a été mis en examen et placé en détention provisoire pour violences et tentatives de viol.