Val-d'Oise : un gynécologue accusé de viols et d'agressions sexuelles par 118 patientes

Val-d'Oise : un gynécologue accusé de viol et d'agressions sexuelles par 118 patientes

Près de 7.500 patientes d'un gynécologue du Val-d'Oise ont été contactées par les enquêteurs qui le soupçonnent d'avoir commis des abus. Résultat : 118 d'entre elles ont porté plainte pour viol et agression sexuelle. Mais depuis 8 ans, l'enquête n'est pas bouclée.

Dès les années 2000, le docteur en question est visé par plusieurs procédures pour des violences sexuelles présumées, mais toutes les plaintes ont été classées sans suite. L'affaire est relancée en 2013, des milliers de patientes sont alors auditionnées par les enquêteurs, 118 portent alors plainte.

Quelques mois plus tard, le gynécologue est mis en examen pour viols et agressions sexuelles lors de consultations médicales. "Il a exercé sur elles des caresses au niveau de leurs zones intimes, explique l'avocate de trois plaignantes, des touchers vaginaux sans gants avec des mouvements de va-et-vient qui ne sont nullement justifiés, des baisers...".

"Mes clientes ont été victimes d'agressions sexuelles, beaucoup ont été victimes de viol. Le mis en cause doit être jugé", ajoute l'avocate. L'homme de 70 ans rejette de son côté ces accusations. Devant les juges, il explique que ses caresses ont été "mal interprétées" et que son souhait était de détendre et de rassurer ses patientes. Il est en liberté sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer la médecine.