Rennes : un rodéo urbain fait trois blessés dont un grave

Un rodéo urbain sur un deux-roues s'est conclu par un grave accident ce dimanche 5 juin sur le campus universitaire de Rennes, près de l’école d’ingénieurs Insa. C'est en fin de journée, que les secours et les policiers ont été appelés pour prendre en charge les trois victimes de l'accident.

C'est en se dressant sur la roue arrière de sa moto, que le conducteur du deux-roues a percuté un piéton au niveau du dos. Le chauffeur né en 2003, était accompagné d'un passager mineur de six ans, les deux étaient casqués. Les deux personnes qui étaient sur la moto ont depuis été emmenées à l'hôpital en observation, mais ils ne souffrent que de blessures légères. Le piéton, âgé de 21 ans et qui était un ami du conducteur, a lui été beaucoup plus gravement blessé et son pronostic vital est toujours engagé.

Le procureur de la République de Rennes Philippe Astruc à donné quelques précisions à nos confrères de TF1 Info : "Le conducteur est un jeune homme connu de la justice. Il est actuellement en urgence chirurgicale, avec plusieurs fractures et un traumatisme crânien. Il n’est pas sortant avant plusieurs jours et ne pourra être auditionné rapidement. Le piéton est lui actuellement en réanimation avec un pronostic vital engagé. La motocyclette a été déplacée et emmenée par des amis du mis en cause et de la victime et n’a pour l’heure pas été retrouvée".

