Vacanciers tués par des tirs algériens : la famille va déposer plainte, l'Algérie parle d'un "refus d'obtempérer"

La famille des deux vacanciers, dont un Français, tués le 29 août dernier en mer par des tirs attribués à des garde-côtes algériens, dans une zone frontalière entre le Maroc et l'Algérie, va déposer une plainte en France notamment pour assassinat, ont annoncé ses avocats dimanche 3 septembre.

La plainte sera déposée le "4 ou 5 septembre" pour "assassinat aggravé, tentative d'assassinat aggravé, détournement de navire et non-assistance à personne en danger", a indiqué Me Hakim Chergui, l'un des avocats de la famille des victimes.

"La rupture des relations diplomatiques entre le Royaume du Maroc et la République algérienne, à l'initiative de cette dernière, ne saurait justifier la commission du moindre crime et encore moins, l'impunité de ses auteurs", ont écrit dans un communiqué Me Chergui et Me Ghizlane Mouhtaram. "C'est la raison pour laquelle, contraints par le mutisme des autorités algériennes, ils n'ont pas d'autres choix que de recourir à la justice française pour que toute la lumière soit faite sur ce drame."

"Refus d'obtempérer"

Dans le même temps, le ministère de la Défense algérien a indiqué dans un communiqué dimanche 3 septembre que des "tirs de sommation" ont été effectués puis des "coups de feu tirés" face à un "refus d'obtempérer" des vacanciers.

"Après avoir lancé un avertissement sonore et les avoir sommés de s'arrêter à plusieurs reprises, les mis en cause ont refusé d'obtempérer et ont pris la fuite en effectuant des manœuvres dangereuses", selon la même source. Après plusieurs tirs de sommation, "des coups de feu ont été tirés contraignant un des jet-skis à s'immobiliser, alors que les deux autres ont pris la fuite", a complété le ministère.

Selon le témoignage d'un Franco-Marocain de 33 ans, Mohamed Kissi, quatre vacanciers, dont il faisait partie, se sont égarés en mer lors d'une sortie en jet-ski le 29 août. Ils ont été rejoints par des garde-côtes à bord d'un bateau, qui ont tiré sur eux.

Son frère Bilal Kissi, commerçant de 29 ans et père de deux jeunes enfants, et son cousin Abdelali Mechouar, commerçant de 40 ans vivant en France et père d'un enfant de cinq ans, ont été tués. Un ami, Smaïl Snabé, franco-marocain, a été arrêté par les garde-côtes algériens. Mohamed Kissi a lui été secouru par la Marine marocaine. Le parquet d'Oujda, ville du nord-est marocain limitrophe de l'Algérie, a ordonné le 30 août l'ouverture d'une enquête pour déterminer les circonstances "d'un incident violent en mer".

La famille Kissi a sollicité "de toutes les parties concernées la plus grande des diligences afin de permettre la restitution à ses proches du corps d'Abdelali Mchiouer, actuellement sous main de la justice en Algérie", ont fait savoir Me Chergui et Mouhtaram.