Une lycéenne gifle son proviseur en Seine-et-Marne

Alors que 150 élèves bloquaient l'accès au lycée Jéhan-de-Chelles (Seine-et-Marne) afin de protester contre les nouvelles épreuves du bac, une lycéenne de 16 ans a giflé son proviseur ce lundi 27 janvier selon les informations du rectorat.

Selon Le Parisien, une plainte a été déposée par le proviseur au commissariat de Chelles et l'élève devrait prochainement passer en "conseil de discipline".

Mais selon Céline de Kerpel, représentante des parents d'élèves, et témoin de la scène, le rassemblement était pacifique et le proviseur aurait menacé les élèves de "les faire passer en conseil de discipline". Il aurait ensuite "violemment arraché le bras de la lycéenne qui tenait la grille de l'entrée principale" en lui disant : "Dégage et ferme ta gueule !"

C'est uniquement à ce moment-là, assure Céline de Kerpel, que la lycéenne aurait giflé le proviseur dans un mouvement réflexe car elle avait mal. Un autre témoin a confirmé cette version.