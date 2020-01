publié le 23/01/2020 à 09:46

Une école privée est au cœur d'une polémique. L'Institut catholique Saint-Louis Saint-Clément, a décidé d'enfermer pendant des heures dans un cagibi de 3 m², ses élèves soupçonnés de triche, pour les punir.



La pièce en question est baptisée "le parloir" et les élèves ont interdiction d'en sortir lorsqu'ils sont punis. "Quand un élève triche, il passera trois demi-journées seul. Pas de portable, pas de récréation. Tout cela dans une petite salle sans fenêtre et la porte fermée", décrivent des lycéens.

Mais certains enseignants défendent le protocole du nouveau chef d'établissement : "On a énormément de tricheries, de plus en plus. Pour moi, la sanction est adaptée. Cela permet à l'élève de réfléchir. Il faut savoir que cela devient un réel problème ces tricheries", alerte une professeure d'histoire du lycée.

Le règlement de l'Éducation nationale stipule qu'une sanction doit être graduée en fonction de la gravité de la faute, mais elle laisse au chef d'établissement le soin d'apprécier cette graduation.

Pour le maire de la ville, Jean-Marie Vilain, ces pratiques ne sont pas acceptables. "On est tombés quasiment dans le XIXe siècle. C'est un niveau de punition, qui est, pour ma part, inadmissible."