Un pilote arrêté à Roissy avant de prendre les commandes ivre

L'histoire est à peine croyable. Dimanche 23 juillet, un pilote américain et son équipage se préparent à prendre les commandes d'un Boeing 777, direction Dallas, avec 267 passagers à bord.

C'est alors que la gendarmerie des transports aériens de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle a procédé au contrôle d’alcoolémie de ce ressortissant américain, âgé de 63 ans, une heure avant le décollage.

"Le commandant de bord, dont les gendarmes notaient qu'il avait la bouche pâteuse, les yeux vitreux et des difficultés à s'exprimer, était finalement contrôlé par éthylomètre à 0,59 mg/l et 0,56 mg/l", a raconté, sur les réseaux sociaux, le procureur de Bobigny Éric Mathais. Un taux six fois supérieure à la limite autorisée.

Le pilote a été arrêté, puis jugé mardi 25 juillet en comparution immédiate au tribunal de Bobigny. Il a écopé d'une peine de six mois de prison avec sursis, d'un an de suspension de son autorisation de vol et d'une amende de 4.500 euros. Il est sorti libre du tribunal, mais va sans doute risquer d'autres sanctions dans son propre pays.

