Un personnel de l'aéroport de Roissy fait une blague à une petite fille et termine en garde vue

C'est une blague à plus de 500.000 euros et une garde à vue. Un personnel de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle a été placé en garde à vue ce jeudi 14 juillet après avoir fait peur à une petite fille. En plein rush des départs en vacances et alors que l'espace aérien de la capitale avait été partiellement bloqué en raison du défilé militaire, le vol Air France en direction de Saint-Denis de La Réunion a été annulé.

L'homme aurait dit : "attention il y a un terroriste dans l'avion" à la petite fille. L'enfant a alors alerté les hôtesses de l'air qui ont informé sur le champ le commandant de bord. L'équipage a décidé de faire procéder à une inspection de sûreté par la police. Cela prend du temps, mais aucune menace n'a finalement été observée, a annoncé la compagnie. Toutefois, le vol a été reporté au lendemain.

Les passagers ont été débarqués et il a fallu les loger pour la nuit. Air France a évalué son préjudice à plus d'un demi-million d'euros et a porté plainte. En garde à vue, le salarié a expliqué qu'il a juste voulu "plaisanter" sans mesurer les conséquences de sa mauvaise blague. Il doit être jugé en février prochain à Bobigny pour entrave à circulation d'un aéronef.

