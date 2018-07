et Clarisse Martin

publié le 31/08/2016 à 10:36

En plein état d'urgence, avec une alerte terrorisme au niveau maximum, la justice française a accordé un droit de visite à un homme, soupçonné de radicalisation, pour son fils de 18 mois. La mère de l'enfant, âgée de 21 ans, ne compte pas le respecter et fait appel à l'État pour protéger l'enfant, surtout, mais elle-même, aussi.



"Je tiens comme n'importe quelle mère à protéger mon enfant, et la justice, elle, ne compte pas protéger mon enfant", soutient-elle. Deux des frères de son ancien compagnon sont déjà morts en Syrie, en combattant aux côtés de l'État islamique. Le père de l'enfant lui avait d'ailleurs proposé de partir. "Pendant la grossesse, il m'a clairement proposé de partir en Syrie ou en Égypte pour y apprendre la religion, comme il disait, et lui y combattre".

La mère craint un enlèvement

La jeune mère craint l'enlèvement, malgré la surveillance de l'homme par les services de renseignements. "Il faudrait un droit de visite avec une tierce personne, et non pas comme ça sans protection, c'est inadmissible qu'une telle chose ait été décidée", s'indigne la mère. Interrogé par RTL, le ministère de la Justice indique qu'il n'a pas vocation à commenter une décision judiciaire.

"Compte-tenu d'un contexte ambiant de terrorisme, il aurait fallu que la juge qui a tranché se renseigne [...] pour que la décision soit à la mesure du danger qu'encourt l'enfant", soutient l'avocate de la mère, Me Samia Maktouf. "Ma cliente risque d'enfreindre la loi : elle voudrait que ce droit de garde soit entouré, protégé, parce que lui [au père, ndlr] confier cet enfant, c'est le mettre en danger". En attendant, la jeune femme vit cachée. Saisi par l'avocate, le ministère de l'Intérieur étudie le dossier.