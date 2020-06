Un militant anti-chasse découvre un renard mort sur le capot de sa voiture

publié le 04/06/2020 à 20:15

C'est une découverte macabre. Le 3 juin dernier, un naturaliste, défenseur des animaux et militant anti-chasse a retrouvé le cadavre d'un renard sur le capot de son véhicule, également souillé de sang, devant son domicile de la Drôme. Pierre Rigaux, le naturaliste, a dénoncé cet acte sur Facebook.

"Je ne sais pas qui sont les auteurs de cet acte, a-t-il écrit. Il est en tout cas dans la continuité des menaces que je reçois de la part de chasseurs depuis des années, au seul motif de mon engagement contre la chasse".

L'homme a ajouté avoir déposé "une énième plainte". "La petite mafia qui tente de m'intimider ne réussira qu'à renforcer ma motivation", abonde-t-il.

Suite à son message posté sur Facebook, Pierre Rigaux a reçu le soutien de nombreux militants et défenseurs des animaux. Le journaliste Hugo Clément a notamment déclaré que "face à la connaissance et à l’information, certains ne savent répondre que par la cruauté et la haine".

La Secrétaire d’État auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire Brune Poirson a écrit sur Twitter : "Honte à ceux qui sacrifient la vie d’un animal pour effrayer un défenseur de la nature. Le parti de la violence et de l’indignité n’existe pas dans le débat démocratique".

