Un ex-gendarme condamné pour tentative de rapt d'enfants

et AFP

publié le 30/08/2018 à 23:37

Une affaire sur fond de complot pédophile. Le tribunal de Saintes (Charente-Maritime) a condamné jeudi 30 août un ancien gendarme en fuite à 5 ans de prison. La raison ? Il est soupçonné, avec sa compagne allemande, d'avoir voulu aider une femme qui projetait d'enlever ses enfants à leur père.





Le parquet avait réclamé 4 ans de prison contre l'ex-gendarme Christian Maillaud. Un mandat d'arrêt a été délivré à son encontre. Ce "gourou charismatique", selon le procureur Matthieu Auriol, serait en fuite au Venezuela avec sa compagne Janet Seemann, qui a été "reconnue coupable" et condamnée à 3 ans de prison avec sursis.

Les faits remontent en 2012. Sandrine Gachadoat projetait d'enlever ses enfants à leur père, qu'elle accusait de pédophilie. Elle avait déjà réussi à les kidnapper de décembre 2008 à avril 2011, avant d'être retrouvée avec eux près d'Alès (Gard). Interrogée par les gendarmes, elle avait accusé sa belle-mère ainsi que son ex-compagnon de pédophilie. Elle avait vainement tenté de faire constater ces sévices par des médecins, avant de les soustraire à la garde de leur père.

En fuite au Venezuela

En 2015, la justice l'avait déclarée irresponsable pénalement pour troubles délirants dans cette affaire. Elle avait alors fait appel à Christian Maillaud, à la tête d'un groupuscule d'activistes convaincus de l'existence de complots pédophiles. Ils projetaient ensemble d'enlever les 3 enfants qui vivaient chez leur père à Montendre (Gard). Ils avaient finalement été arrêtés avant d'avoir pu mettre leur plan à exécution.



Christian Maillaud se serait réfugié avec sa compagne au Venezuela, selon leurs soutiens. Dans des vidéos postées régulièrement sur internet, le quinquagénaire, surnommé "Stan" sur la toile, dénonce l'"organisation pédocriminelle satanique qui est l'organe judiciaire" et le "procès d'inquisition du 30 août 2018".



La mère a été condamnée à 2 ans de prison avec sursis, avec une mise à l'épreuve pendant trois ans, une obligation de soins, une interdiction de contacter les prévenus, ses enfants et son ex-mari ainsi que de venir en Charente-Maritime.



Pour les trois complices, l'un a été relaxé, un autre a été condamné à 2 ans de prison avec sursis et le troisième à 15 000 euros d'amende. Seuls deux d'entre eux étaient présents à l'audience, la mère ne s'étant pas rendue au tribunal.