Après une dizaine d'audiences réparties sur un an et demi, 7 accusés ont été condamnés à la prison à vie samedi, par la justice tunisienne. Ils sont inculpés dans les procès des attentats du Bardo et de Sousse en 2015, a indiqué à l'AFP le porte-parole du Parquet, Sofiène Sliti.



D'autres accusés ont été condamnés à des peines allant de 16 ans à 6 mois de prison, 27 accusés ont bénéficié d'un acquittement et aucune condamnation à mort n'a été prononcée, a indiqué le porte-parole du Parquet Sofiène Sliti.

Au total 25 accusés ont été poursuivis dans le cadre de l'attentat contre le musée du Bardo, qui avait fait 22 morts le 18 mars 2015: un agent de sécurité tunisien et 21 touristes parmi lesquels, quatre Français, quatre Italiens, trois Japonaises et deux Espagnols.

Dans l'affaire de l'attaque contre un hôtel à Sousse dans laquelle 30 Britanniques avaient été tués, 26 personnes au total ont été poursuivies dans 18 en détention et 8 en état de liberté, selon la même source.