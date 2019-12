publié le 04/12/2019 à 22:36

Tragique découverte à l'hôpital de Troyes. Ce mardi 3 décembre vers 8 heures du matin, une patiente a été découverte morte de froid sur la pelouse d'un jardin situé à l'arrière l'établissement dans lequel elle était hospitalisée. Il s'agit d'une patiente âgée de 66 ans qui serait sortie du bâtiment dans la nuit selon les informations de L'Est clair. Le Samu du de l'hôpital n'a malheureusement pu que constater le décès de cette femme soignée pour une maladie grave dans le service oncologie-hématologie du centre hospitalier.



En effet, selon le quotidien régional, la patiente avait été aperçue pour la dernière fois dans sa chambre vers 2h30 dans la nuit du lundi 2 au mardi 3 décembre "dans le cadre des passages habituels de l’équipe soignante dans l’ensemble des chambre" selon le directeur de la communication des Hôpitaux Champagne Sud. Ce n'est que vers 6h du matin que sa disparition a été constatée lors d'un nouveau passage du personnel soignant.

Une mort naturelle par hypothermie

Comme l'ensemble des patients, la femme de 66 ans était soignée sans contrainte et libre de se déplacer dans l'établissement. "En dehors des prises en charge médicales et paramédicales nécessaires, la patiente ne justifiait pas de surveillance particulières", a précisé le centre hospitalier. Selon le parquet de Troyes, il s'agit d'une mort naturelle par hypothermie. La vieille dame n'aurait en effet pas résisté aux températures très basses enregistrées durant la nuit. Une autopsie doit être pratiquée pour déterminer les causes exactes du décès.