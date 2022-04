Des lingots d’or sont photographiés après avoir été inspectés et polis à la raffinerie ABC de Sydney le 5 août 2020.

Six individus ont été condamnés ce vendredi à des peines de prison allant de six mois avec sursis à un an ferme par le tribunal judiciaire de Bobigny. Les différents protagonistes étaient inculpés pour trafic.

C'est en juillet 2020 que les douaniers de Roissy ont mis à jour cet important trafic de lingots d'or. L'AFP rapporte que l'un des officiers en surveillance avait, durant son service, surpris dans les toilettes d'un terminal, un agent de sécurité aéroportuaire. Ce dernier venait de transmettre à un passager d'un vol commercial pour Dubaï un lingot d'or d'un kilogramme.

Considéré comme la tête pensante de ce business occulte où l'or passait par une boutique de Gare du Nord, transitait par l'aéroport de Roissy avant de finir à Dubaï, a été condamné à deux ans de prison dont un avec sursis. Habibou Mougamadou, qui faisait la mule lors de son arrestation à Roissy, a lui écopé de 12 mois de prison ferme, une peine aménagée sous bracelet électronique. L'agent de sûreté aéroportuaire a de son côté été condamné à un an de prison avec sursis.

Après les faits, les enquêteurs ont ainsi découvert plusieurs fonderies dans le XVIIIe arrondissement de la capitale. Ces lieux clandestins étaient utilisés pour transformer l'or.