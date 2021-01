Trafic d'armes : 10 personnes, dont 2 militaires en activité, interpellées

publié le 14/01/2021 à 12:34

Dix personnes ont été interpellées par la Brigade de répression du banditisme. C'est un vaste coup de filet qui a permis de démanteler un important réseau de trafic d'armes. Parmi les dix personnes interpellées se trouvent deux militaires en activité. Ce sont deux hommes dont le rôle exact au sein de ce vaste réseau reste à déterminer.



Après plus de 6 mois d'observation et de filature, les enquêteurs de la Brigade de répression du banditisme ont saisi mardi, au petit matin, plus de 200 armes à feu : des fusils d'assaut, des pistolets automatiques achetés à des collectionneurs privés, donc théoriquement neutralisés, et qui avaient été remis en service par des trafiquants.

Le réseau écoulait ses armes dans toute la France avec deux types de clientèle. Le grand banditisme et notamment les réseaux de trafic de stupéfiants, mais également les passionnés d'armes, proches de l'ultra-droite.