Tours : un chauffeur de bus agressé avec une barre en fer

publié le 22/08/2020 à 21:02

Vers 10h30 du matin, mardi 18 août, un chauffeur de bus prend sa pause à l’arrêt parc Grandmont à Tours. Avant de descendre, il range sa caisse, en accord avec la procédure en vigueur. Il ouvre ensuite les portes de son bus mais n’a pas le temps de sortir du poste de pilotage.

Comme le rapporte La Nouvelle République, un individu d’une trentaine d’années aux cheveux ras arrive alors et lui décoche un violent coup de barre en fer sur le crâne puis un coup de poing. Manifestement venu pour l’argent de la caisse et ne la trouvant pas, l’individu lui demande où elle peut être, en s’énervant : "Elle est où la thune ?"

N’attendant pas la réponse, il recommence à frapper le chauffeur qui tente de repousser l’assaut et parvient à faire lâcher son arme à l’homme avant de l’éjecter du bus et de fermer les portes. L’agresseur s’enfuit alors. Le chauffeur quant à lui, s’il ne souffre pas de blessures graves, est hospitalisé. Il est en état de choc et a été placé en arrêt de travail.