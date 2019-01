publié le 21/01/2019 à 15:45

Une nouvelle affaire d'agression sexuelle au sein de l'Église catholique. Dans la région de Toulouse, une religieuse, issue de la congrégation des dominicaines, est en effet accusée d'avoir agressé sexuellement une adolescente, Alice, il y a 38 ans.



Contactée par France 3, elle raconte son année de quatrième. "Cela duré tout au long de l’année scolaire, car j’y étais pensionnaire. Cela a commencé par des baisers, puis des caresses sur le corps, jusqu'à aller un peu plus loin au Vatican, lors d'une voyage scolaire", détaille celle qui évoque également un "harcèlement moral".

Elle explique : "Elle me désignait comme 'le mal' (...) Un jour, nous étions partis pour une retraite de trois jours. Elle a alors dit à nouveau à tout le monde que j’étais le 'mal' et donc qu’il y aurait une séance d’exorcisme".

Si cette dernière a longtemps gardé le silence, elle a décidé de raconter son calvaire lorsque la religieuse, qui était en fait son ancien professeur principal au collège de l'Annonciation, dans la ville de Seilh, est partie à la retraite et s'est installée dans un couvent proche du domicile de son ancienne élève.



La religieuse assure n'avoir "rien à se reprocher"

Une proximité impossible à supporter pour Alice, aujourd'hui âgée de 52 ans, alors que, selon ses dires, elle aurait même reçu un mail de "pardon" de la religieuse.



Sœur Anna, comme elle est appelée par France 3, a refusé de s'exprimer sur cette affaire assurant qu'elle n'avait "rien à se reprocher". "Je suis bien paisible (...) Cette histoire va très très loin et le seul truc que je dis, c'est que je ne veux pas lui porter tort".

Lorsque je m’en suis souvenu, j'avais 34 ou 36 ans, il y avait prescription Alice, à France 3 Partager la citation





Si Alice n'a jamais déposé plainte, c'est surtout parce qu'elle a mis près de vingt ans à prendre conscience des faits. "Quand on est toute petite on sait qu’il y a quelque chose qui ne va pas… On le sait… Enfin on ne peut pas le dire (...) Ce n’est pas possible. Après lorsque je m’en suis souvenu, j'avais 34 ou 36 ans, il y avait prescription".



C'est pourquoi aujourd'hui, la quinquagénaire réclame simplement le déplacement de la religieuse afin de pouvoir retrouver la paix et ainsi reprendre le cours de sa vie.