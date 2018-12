publié le 10/12/2018 à 14:23

Ce lundi 10 décembre s'ouvre pour deux semaines le procès de deux jeunes hommes devant les assises de la Haute-Garonne, à Toulouse. Les suspects, Taha et Zak, âgés de 25 et 22 ans, sont accusés d'avoir tué Eva Bourseau, une jeune étudiante en lettres de 22 ans, avant de tenter de dissoudre son corps dans de l'acide, au cours de l'été 2015. Les meurtriers présumés risquent la réclusion criminelle à perpétuité, rapporte Le Parisien.



Les faits remontent au mois d'août 2015. Inquiète de ne pas avoir de nouvelles de sa fille, la mère d'Eva appelle les pompiers. Ces derniers se rendent à l'appartement qu'occupe la jeune femme, mais une fois à l'intérieur, ils sentent une terrible odeur. Dans une malle en plastique, ils retrouvent le corps recroquevillé d'Eva. Baignant dans de l'acide chlorhydrique, la jeune femme est en cours de décomposition, rappelle 20minutes.

Un crime sur fond de drogues

Dès lors, une seule question se pose : qui a tué cette jeune femme appréciée de tous ? La police judiciaire de Toulouse met rapidement la main sur les meurtriers présumés. Il s'agit de deux connaissances de l'étudiante. En réalité, le trio consommait régulièrement de la drogue, comme de l'ecstasy ou de la MDMA. C'est la drogue qui aurait poussé les deux jeunes hommes à commettre le crime.

Le 27 juillet 2015, Taha et Zak passent la soirée chez Eva, consommant notamment de l'atropine, un médicament stimulant le rythme cardiaque. Celle-ci leur explique qu'elle est fatiguée et leur demande de partir. Les suspects s’exécutent mais reviennent peu de temps après.

Une méthode inspirée d'une série américaine

À cours d'argent, ils veulent cambrioler la jeune femme. Ils lui demandent où se trouvent son argent et son stock de drogues. Fou de rage, Zak la frappe avec un poing américain, qui se brise sous la violence de son propriétaire. C'est au pied de biche que Taha tue finalement la jeune femme. Ils repartent avec 1.000 euros, 10 g de MDMA, une centaine de cachets d'ecstasy. Pour faire croire à une disparition volontaire d'Eva, ils emmènent également avec eux livres, ordinateurs et téléphone. Mais rapidement, ils se demandent comment se débarrasser du corps.



C'est Taha qui aurait évoqué l'idée de la dissoudre dans de l'acide, s'inspirant de la série Breaking Bad, dont il est fan. Le lendemain, ils se rendent donc dans une supérette non loin de là où ils achètent tout ce dont ils ont besoin pour faire disparaître le corps. Chaque jour, pendant une semaine, ils se rendront à l'appartement pour suivre l'avancée de leur sinistre projet, avant l'arrivée des pompiers.



Le verdict de ce procès est attendu pour le 21 décembre prochain.