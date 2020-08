Toulouse : elle part d'un restaurant sans payer et mord la gérante

publié le 27/08/2020 à 00:09

Un resto-basket qui tourne à l'agression. À Toulouse, quatre jeunes filles ont décidé de partir d'un restaurant sans payer l'addition lundi 24 août, alors qu'elles avaient consommé pour plus d'une centaine d'euros.

Décidée à obtenir réparation, la gérante de ce restaurant situé boulevard de Strasbourg, s'est alors élancée à leur poursuite. Trois d'entre elles ont réussi à filer, mais elle est parvenue à rattraper la quatrième jeune fille au niveau de la station de métro Jean-Jaurès, relate 20 Minutes.

Selon le quotidien, qui cite une source policière, la jeune fille s'est débattue et a alors mordu la gérante pour lui faire lâcher prise. Situés non loin de la scène, les agents de sécurité des transports en commun sont intervenus et ont interpellé la jeune fille de 17 ans. Elle a été placée en garde à vue.