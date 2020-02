Toulouse : deux policiers écroués pour avoir demandé un pot-de-vin

publié le 19/02/2020 à 11:16

À Toulouse, deux policiers "ripoux" se retrouvent derrière les barreaux, depuis lundi 17 février. Ils sont en détention provisoire et mis en examen pour corruption, accusés d'avoir passé l'éponge sur un excès de vitesse en échange d'une somme d'argent. Ce qu'ils ignoraient, c'est que le conducteur pris en faute avait enregistré leur conversation.

Les faits remontent à la nuit de la Saint-Valentin, lors d'un contrôle de police. Un livreur de sushis roule beaucoup trop vite. Pour ne pas être verbalisé et risquer de perdre son permis, il accepte alors cette proposition de deux fonctionnaires, un gardien de la paix et un brigadier, tous les deux âgés de 44 ans : le PV disparaît en échange de quelques centaines d'euros, en liquide, bien sûr.

Ce que ne savaient pas les deux policiers, c'est que le chauffeur avait enregistré toute la conversation. Muni de cette preuve, et accompagné du gérant de la société, le livreur décide alors de porter plainte. Quelques heures plus tard, les deux fonctionnaires sont identifiés et placés en garde à vue. Selon le procureur de Toulouse, ils ont reconnu les faits et le partage de ce pacte de corruption.

Les deux agents ont été placés en détention provisoire, les enquêteurs cherchent désormais à savoir si les deux policiers avaient pour habitude de proposer ce type de transaction durant leurs patrouilles de nuit dans l'agglomération toulousaine.