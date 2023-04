Toulon : qu'est-ce que le "frigo de Falco", qui a valu au maire de la ville d'être condamné ?

Hubert Falco a été condamné, vendredi 14 avril, à trois ans de prison avec sursis et cinq ans d'inéligibilité pour recel de détournement de fonds publics. Ce mercredi, il a officiellement été démis de ses fonctions de maire de Toulon, par un arrêté publié par la préfecture du Var.

Il avait été accusé d'avoir profité de repas à domicile et de frais de pressing, ainsi que des déjeuners au restaurant du Conseil départemental du Var, alors qu'il n'en était plus le président. Le tout au frais de la collectivité. Les repas à domicile du couple Falco se seraient chiffrés à au moins 64.500 euros entre 2015 et 2018 et auraient été stockés dans un réfrigérateur, d'où le nom du dossier : "le frigo de Falco".

Selon la présidente du tribunal correctionnel de Marseille, Céline Ballerini, l'élu a "totalement bafoué" son "devoir d'exemplarité". Hubert Falco avait été réélu trois fois au premier tour à la tête de la ville.

