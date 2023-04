Toulon : le maire Hubert Falco condamné à trois ans de prison avec sursis et cinq ans d'inéligibilité

Vendredi 14 avril 2023, le maire de Toulon Hubert Falco a été condamné à trois ans de prison avec sursis pour recel de détournement de fonds publics et cinq ans d'inéligibilité avec effet immédiat, ce qui entraînera la perte de ses mandats.

Pour la présidente du tribunal correction de Marseille Céline Ballerini, le "devoir d'exemplarité a été totalement bafoué" par l'élu, ex-LR ayant rallié le camp présidentiel, qui a quitté le tribunal tête baissée et sans un mot.

La justice reprochait à l'actuel maire de Toulon et président de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée d'avoir continué à déjeuner gratuitement à la cafétéria du Conseil départemental, alors qu'il n'en était plus président depuis plus de dix ans, et d'avoir profité de repas à domicile et de frais de pressing, réglés eux aussi sur des fonds publics de cette collectivité.

Ces repas étaient stockés dans un réfrigérateur dédié, d'où le nom de ce dossier : "le frigo de Falco".

Au total, ces repas privés servis à Hubert Falco et son épouse, employée du conseil départemental, auraient coûté au contribuable au moins 64.500 euros entre 2015 et 2018, selon les enquêteurs. Soit 1.500 euros par mois.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info