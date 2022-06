Tirs de police à Paris : quels étaient les liens entre la victime et le conducteur ?

Tirs de police à Paris : 2 plaintes vont être déposées, indique Me Noachovitch, avocate de la famille de la victime

"Elle ne le connaissait pas", s'époumone Maître Sylvie Noachovitch au micro de RTL ce mercredi 8 juin. Celle qui défend la famille de Rayana, la victime des tirs de policiers à la suite d'un refus d'obtempérer, n'émet aucun doute. Non, la victime n'avait aucun lien avec le conducteur qui a refusé de se soumettre à un contrôle de police ce samedi 4 juin à Paris. "La passagère est, je le rappelle, sans casier judiciaire et elle ne connaissait pas le conducteur", martèle maître Sylvie Noachovitch.

Selon les propos de l'avocate, c'est seulement quelques heures avant le drame que Rayana et les passagers font connaissance avec le conducteur. La rencontre a eu lieu dans "une boîte de nuit", selon les propos de Me Noachovitch. "Le conducteur a simplement proposé de ramener les trois passagers", justifie-t-elle avec simplicité.

"Ce dernier avait simplement proposé de la ramener chez elle. C'est tout ! Et elle n'a jamais approuvé toutes ces fuites. Elle hurlait dans la voiture, tout comme les autres passagers d'ailleurs, pour qu'ils sortent de la voiture. Et cet homme ne répondait pas", continue Me Sylvie Noachovitch.

Pour l'avocate qui défend la famille de la victime tuée par les tirs des policiers, le conducteur est "responsable de cette mort". Elle a d'ailleurs annoncé qu'elle portait plainte à la fois contre le conducteur et contre X, pour demander des explications aux policiers.

