publié le 29/11/2016 à 17:39

Son nom est célèbre dans les réseaux spécialisés dans le terrorisme. Rachid Kassim est soupçonné par les services secrets français d'avoir été en lien avec les auteurs de l'assassinat du père Hamel en juillet dernier, ou encore du commando de femmes arrêtées à cause d'une voiture piégée retrouvée à proximité de Notre-Dame-de-Paris en septembre. Un élément clef pour le groupe État islamique (EI) donc. Grâce à l'application de discussion cryptée Telegram, il parviendrait à recruter des mineurs à la cause du jihad.



D'après Le Parisien, Rachid Kassim aurait d'ailleurs été un peu trop présent. Son compte Telegram se ferait bien plus discret depuis le mois d'octobre à en croire le site du quotidien, selon qui le terroriste originaire de la Loire "semble avoir délaissé l'embrigadement à distance de candidats à l'attentat suicide". Citant des "sources concordantes", Le Parisien explique que Rachid Kassim se serait "trop mis en lumière" provocant l'énervement de l'État islamique et aurait ainsi été sanctionné, voire, incarcéré dans les geôles de Daesh.

Son action sur Telegram aurait permis de repérer "à temps, une quinzaine d'adolescents (...) Il semble que cette trop grande exposition sur Telegram et ces échecs répétés ont fini par irriter certains responsables de l'EI", explique la source du Parisien. Une conséquence qui serait "prévisible", selon Wassim Nasr, auteur de L'État islamique, le fait accompli et journaliste à France 24. Sur Twitter, le spécialiste explique que c'est "dans l'ordre des choses dans les sphères" du groupe terroriste, nuançant néanmoins le "rôle réel" de Rachid Kassim. "Pour le moment, ses appels ne sont pas officiellement repris par l'EI", expliquait-il à L'Obs en septembre dernier.