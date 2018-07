publié le 26/03/2018 à 13:03

Il y a trois jours, vendredi 23 mars, un fiché S, se revendiquant de Daesh, tuait 4 personnes dans l'Aude et en blessait 16 autres dans différentes attaques. Cet attentat interroge une nouvelle fois sur le contrôle de ces personnes connues des services antiterroristes.



Selon Georges Fenech, ancien magistrat, président de la commission d'enquête sur les attentats de 2015 et secrétaire national Les Républicains, la lutte contre le terrorisme est aujourd'hui inefficace en France. Selon lui, l'absence de structure institutionnelle adaptée ainsi que d'une personne faisant autorité pour incarner cette lutte en est notamment la cause.

C'est aujourd'hui un comité interministériel qui se charge de la radicalisation avec à sa tête Muriel Domenach qui selon Georges Fenech, "n'a pas l'autorité politique pour mettre en cohérence toute l'action qui doit être menée". Pour lui, la radicalisation relève "du gouvernement et que du gouvernement. C'est une responsabilité politique et pas administrative".



Transmettre les informations au niveau local

L'ancien magistrat considère également qu'il faut "décloisonner l'information et le renseignement". "Il faut que l'information retombe au niveau local" car elle intéresse d'autres personnes, "tous les acteurs locaux".



Et Guy Lefrand, maire LR d'Evreux, d'aller dans ce sens. Il souhaite connaître le nombre de fichés S et leur identité dans sa ville. "Cela fait deux ans que je demande à avoir accès aux fichés S" déclare-t-il sur RTL. "J'en ai peut-être dans mes cantines ou dans ma police municipale, c'est totalement inacceptable" s'inquiète-t-il. Il considère également que les fichés S sont trop nombreux et propose de créer un fichier T (pour Terroriste) afin d'avoir un suivi plus adapté. Pour Guy Lefrand, l'information doit aller dans les deux sens, entre l'Etat et les élus locaux, qui ont parfois de "meilleurs renseignements que l'État lui-même".



Si on lui oppose que ce partage de fichiers pourrait aboutir à une chasse à l'homme préjudiciable, le maire répond qu'"aujourd'hui le seul risque que nous courrons est le risque d'attentat terroriste".

Un suivi "sur-mesure"

Georges Fenech prend, lui, l'exemple de la Belgique où les maires ont connaissance des fichés S de leur commune ce qui, selon lui, leur permet de "mieux gérer (leurs) services, mettre l'accent sur telle ou telle famille". Il faut que le travail soit "sur-mesure" et implique plusieurs acteurs locaux à l'instar "d'éducateurs", de "personnel encadrant", "les services sociaux" voire des "policiers municipaux".