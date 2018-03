publié le 26/03/2018 à 07:38

Une fois par semaine, l'état-major de sécurité se réunit dans chaque département sous l'égide du préfet afin de discuter des suivis de personnes radicalisées. Et dans l'Aude, le nom de Radouane Lakdim, auteur des attentats de Trèbes, revenait régulièrement, rapporte le Parisien.



Ce franco-marocain était fiché au FSPRT (Fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste) et était ainsi "dans les radars". Toutefois, depuis peu, son cas n'était plus considéré comme prioritaire, contrairement à d’autres cibles au "profil plus inquiétant". Selon le Parisien, "il aurait même été envisagé "de manière collégiale" de ne plus évoquer son cas dans les futures réunions de coordination.

Deux condamnations

Le casier judiciaire de Radouane Lakdim contenait déjà deux condamnations. En 2011, il est condamné à un mois de prison avec sursis pour "port d'arme prohibée". En août 2016, il fait un mois de prison pour "usage de stupéfiants et refus d'obtempérer". Selon les informations de M6 infos, durant son incarcération, il aurait été un "prisonnier difficile". Sa radicalisation aurait été rapportée aux autorités pénitentiaires.

Il avait attiré l'attention des autorités antiterroristes dès 2014 en partageant des idées salafistes sur les réseaux sociaux et en côtoyant des individus davantage radicalisés que lui. C'est alors l'antenne locale de la DGSI, en charge de la lutte antiterroriste qui se saisit de son dossier.



"Entre 2014 et 2016, des procédures de surveillance "plus lourdes" que celles habituellement prévues pour "le type de signaux qu’il laissait transparaître", ont été mises en œuvre, selon un bon connaisseur de l’affaire, qui évoque "toute la panoplie" des moyens de renseignement", peut-on lire dans le Parisien.