Charente-Maritime : une fillette de 5 ans s'échappe de son école maternelle

publié le 18/10/2018 à 23:53

Plus de peur que de mal. En Charente-Maritime, une enfant de 5 ans a réussi à quitter son école maternelle et s'est retrouvée seule dans la rue pendant près de 30 minutes, rapporte Sud-Ouest. Un membre de la Régie inter-quartiers a récupéré la fillette et l'a ramenée au domicile de sa mère.



Les faits se sont déroulés mardi 16 octobre, durant la pause de midi. L'enfant joue alors avec ses camarades dans la cour de l'école maternelle de La Gallissonière, à Rochefort. Elle échappe à la surveillance des quatre agents scolaires, qui ont remarqué son absence au moment de l'appel. "Personne n’a rien vu, je trouve ça grave. Ma fille aurait pu se faire renverser par une voiture ou se faire enlever", s'indigne la mère de la fillette.

L'enfant aurait escaladé la grille de 1,5 mètres de hauteur, qui clôture l'établissement scolaire. L’adjointe aux affaires scolaires de Rochefort a assuré que le grillage sera rehaussé. "C'est une expérience qu'aucune maman ne souhaiterait vivre. Fort heureusement, il ne s'est rien passé. Elle est rassurée de savoir que nous allons faire le nécessaire", a déclaré Sophie Cousty à France Bleu.