Il y a un endroit où certains ne vont pas beaucoup travailler jeudi 11 avril : l'école nationale d'ingénieur de Tarbes. L'établissement organise le Red Bull Paper wings, autrement dit un concours d'avions en papier. C'est un événement très sérieux avec au programme deux épreuves : l'avion qui vole le plus loin et l'avion qui vole le plus longtemps.



Chacun des participants aura droit à une feuille classique A4 uniquement. Tout le monde peut tenter sa chance, qu'on soit élève de l'école ou non. Le gagnant de chaque catégorie remportera la possibilité de participer à la qualification nationale à Paris avant le mondial qui aura lieu à Salzbourg en Autriche.

"Même les ingénieurs les plus qualifiés, comme moi, voient les avions en papier comme le meilleur moyen d’explorer de nouveaux concepts et de libérer sa créativité", explique Ken Blackburn, plusieurs fois recordman du monde de la discipline et ingénieur dans l’aéronautique. "Qu’il s’agisse d’un avion de combat ou de son équivalent en papier, le processus est quasiment le même. Il faut se concentrer sur un problème, trouver des solutions, tester des concepts et les améliorer en fonction des tests", explique-t-il sur le site de Red Bull.

