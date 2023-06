Les quatre collégiens de Golbey (Vosges) poursuivis pour le suicide de Lucas en janvier ont été reconnus coupables de harcèlement, lundi 5 juin. Le tribunal pour enfants d'Epinal n'a en revanche pas retenu de lien de causalité entre ces faits et le suicide de l'adolescent de 13 ans.

Au micro de RTL, la mère de l'adolescent se dit satisfaite du jugement. "C'est du soulagement parce que les moqueries ont été réitérées à plusieurs reprises et quand on disait que c'était de simples moqueries entre enfants, finalement non c'est vraiment du harcèlement. C'est ce que j'attendais, que mon fils soit reconnu comme victime de harcèlement scolaire et c'est tout ce que je lui devais", confie Séverine.

Bien que le lien de cause à effet n'a pas été établi par la justice, ce n'est pas ce qui importe pour la maman de Lucas. L'essentiel, c'est que le "harcèlement a été reconnu".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info