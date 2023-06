INVITÉE RTL - Violences conjugales : "On a une approche innovante", explique Ombeline Mahuzier

À Châlons-en-Champagne, la procureure de la République a mis en place un dispositif pour lutter contre les violences intra-familiales et mieux les prendre en charge. 147 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint en 2022. "C'est un chiffre terrible. Notre crainte c'est d'être face à la victime prochaine sur la liste sans s'en apercevoir", nous dit ce lundi 5 juin Ombeline Mahuzier, procureure de la République Châlons-en-Champagne.

"Ce sont d'une part des violences systémiques. La particularité du féminicide c'est que bien souvent il survient dans la suite d'un certain nombre d'actes de violences que je vais qualifier de basse intensité. C'est à dire que les premiers faits qui sont constatés sont souvent déjà bien tardifs sur l'échelle du passage à l'acte", dit-elle. Dans ce sens elle a détaillé sur RTL ce dispositif, avec une "approche innovante".

"On va travailler non pas seulement à partir de la définition de l'infraction pénale, mais par une approche de la situation globale, de manière transversale, en évaluant le danger, pour pouvoir agir non seulement sur les outils pénaux mais aussi les outils de protection", dit Ombeline Mahuzier.

