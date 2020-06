Strasbourg : un homme se noie en déchargeant un porte-conteneurs

publié le 02/06/2020 à 17:28

Tombé à l'eau vers 00h30 dans la nuit de lundi à mardi dans le port de Strasbourg lors d'un déchargement de marchandises, l'homme de 56 ans n'a pas pu être ranimé par le Samu et les pompiers, a indiqué dans un communiqué le Centre opérationnel d'incendie et de secours du Bas-Rhin ce mardi 2 juin.



La victime "aurait glissé sur le pont du bateau", un porte-conteneurs de 137 mètres, avant de finir sa chute dans l'eau. Il a été repêchée par un matelot, a précisé une source policière. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exacte de sa mort.



Les porte-conteneurs, pouvant atteindre 400m pour les plus gros d'entre-eux, sont rapidement devenus le mode de transport principal pour le fret maritime. Les accidents dans les ports de commerce peuvent arriver tant les volumes et masses chargés sont importants, occasionnant dégâts matériels et faisant dans le pire des cas des victimes.



Dernier en date, le Milano Bridge, un porte-conteneurs de 14.000 EVP (équivalent vingt pieds, taille standard d'un conteneur) a détruit un portique de déchargement au terminal Newport du port sud-coréen de Pusan, comme le rappelle Le Marin.