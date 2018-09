Un hélicoptère a effectué un survol stationnaire pour récupérer et transporter un homme de 81 ans en arrêt cardiaque vendredi 28 septembre 2018

Sauvetage au sommet. Les pompiers sont intervenus en haut de la cathédrale de Strasbourg (Bas-Rhin) vendredi 28 septembre pour sauver la vie d'un homme de 81 ans victime d'un arrêt cardiaque. L'octogénaire venait de monter les 332 marches qui conduisent au sommet de l'édifice, comme le raconte France Bleu Alsace.



Les pompiers ont positionné l'hélicoptère de la Sécurité civile, un Dragon 67, en vol stationnaire au-dessus de la plateforme de la cathédrale. 142 mètres plus bas, policiers et pompiers étaient mobilisés pour établir un périmètre de sécurité et l'accès à la plateforme a été fermé.

L'intervention des secours a permis d'obtenir "la reprise d'une activité cardiaque" sur la victime, indiquent nos confrères de France Bleu. L'homme a ensuite été transporté au Centre hospitalier de Strasbourg.

[INTERVENTION] Cet après-midi, 6 #Pompiers67 ¿ aux côtés de #Dragon67 et du SAMU67 sont intervenus pour un secours à personne sur la plateforme de la cathédrale de @strasbourg. #Grimp pic.twitter.com/mc88jgSGW1 — SDIS du Bas-Rhin (@sdis67) 28 septembre 2018